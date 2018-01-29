В Мордовии полиция охладила пыл двух дебоширов, избивавших своих жен

В Мордовии продолжает "процветать" семейно-бытовое дебоширство, переходящее в побои. Так, в районном центре Торбеево полицейским пришлось вплотную заняться местным жителем из третьего микрорайона. Мужчина часто выпивал и устраивал своей жене сцены ревности. В один из дней он превзошел сам себя: он не только обзывал и избивал жену, но также крушил посуду и мебель. Все это происходило на глазах других членов семьи, которые и вызвали стражей порядка.

Еще один похожий случай произошел в селе Мальцево Торбеевского района. В пылу гнева глава семейства нанес своей второй половине тяжелые телесные повреждения. Кроме того, он метал в пострадавшую предметы домашнего обихода. Дебошир также попал в руки полиции.

По этим фактам проводятся проверки.