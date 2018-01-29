"Приора" протаранила столб в Саранске

На улице Лодыгина в Саранске в субботу, 27 января, произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Приора". Около 8 часов вечера машин влетела в столб.

Информация о происшествии появилась в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Там же появилось фото автомобиля после аварии. По предварительным данным, два человека получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Очевидцы говорят, что машина сильно повреждена. Также отмечается, что автомобиль, судя по внешнему виду, был куплен совсем недавно.

Пользователи соцсети осуждают водителя "Приоры" за лихачество.

"Не скорость виновата, а ветер в голове. На самокатах люди тоже убиваются";

"Есть люди, которые на самом деле могут гонять. А есть те, которые думают, что могут", - пишут жители города.