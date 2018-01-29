Более 4,7 тысячи подростков Мордовии получили временную работу в 2017 году

В 2017 году в Мордовии к временным работам во время каникул было привлечено 4743 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. В это число вошли 83 подростка из неблагополучных и малообеспеченных семей, также 46 ребят были направлены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 112 подростков - из многодетных семей и одиноких родителей.

Виды работ, предлагаемые подросткам, весьма разнообразны. Это уборка, благоустройство и озеленение территорий, облагораживание городских цветочных клумб, побелка бордюров, уборка территорий от мусора, мелкие ремонтные и подсобные работы на предприятиях республики.

Источник: "Известия Мордовии".