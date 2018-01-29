"Кристалл" взял реванш у "Мордовии" за разгром в первом матче

Хоккеисты "Мордовии" не смогли повторно обыграть "Кристалл" в рамках Первенства ВХЛ. Встреча состоялась в Саратове и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

"Саратовцы отличились в каждом из периодов, во втором сделали это дважды. В составе "Мордовии" отличились Гордин (29-я минута) и Нефедов (58-я).

Напомним, что в первой игре "Мордовия" разгромила "Кристалл" – 9:2.

"Кристалл" – "Мордовия" - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 – Серанов (Кондрашин) (15:18)

1:1 – Гордин (Цыпнятов) (28:17) (больш.)

2:1 – Пьянов (Тесленко) (31:13) (больш.)

3:1 – Лукошин (Николаев, Скаков) (32:43)

4:1 – Смирнов (Феофанов, Волжанкин) (56:31) (больш.)

4:2 – Нефёдов (Гордин, Цыпнятов) (57:10).