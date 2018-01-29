Тренер "Кристалла": "Разделить очки с лидером - это здорово"

Наставник саратовского "Кристалла" Анатолий Лукошин подвел итоги матчей с ХК "Мордовия" в Первенстве ВХЛ. В первом матче саранская команда разгромила соперника – 9:2, но во второй встрече саратовцы взяли реванш (4:2).

"У нас неплохая статистика в матчах с лидерами первенства, к сожалению, очень слабая реализация, но мы над ней работаем. Сегодня я зашел в раздевалку, низко поклонился ребятам. Они настоящие молодцы. Извинился за все недомолвки, которые были между нами. Думаю, эта победа придаст им дополнительной уверенности в дальнейшем.

Разделить очки с лидером - это здорово, тем более, что команда у них очень опытная, укомплектованная. У нас нет возможности приглашать высокооплачиваемых игроков, но будущее просматривается. На стадии плей-офф мы еще покусаемся!"- приводит слова Лукошина пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru