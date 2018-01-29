Юрий Воробьев: "Хоккеисты "Мордовии" проявили неуважение к сопернику"

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев подвел итоги матчей с ХК "Кристалл" в Первенстве ВХЛ. В первом матче саранская команда разгромила соперника – 9:2, но во второй встрече саратовцы взяли реванш (4:2).

После второго матча Воробьев был недоволен и весьма лаконичен. По его словам, хоккеисты "Мордовии" проявили неуважение к сопернику.

"Могу сказать, что моя команда сегодня вышла играть четвертый период вчерашней игры при счете 9:2. Игроки проявили неуважение к сопернику, за что и были наказаны. Других выводов быть не может", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru