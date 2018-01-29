СМИ: в Мордовии в канун ЧМ-2018 могут появиться фальшивые банкоматы

В преддверии чемпионата мира по футболу в Мордовии могут появиться фальшивые банкоматы. Такую информацию распространило издание "Коммерсант". В качестве мер предосторожности во время проведения ЧМ-2018 банки должны установить антискимминговое оборудование.

Отмечается, что со скиммингом банки научились бороться, но куда более острой проблемой при массовом наплыве туристов является установка фиктивных банкоматов.

Напомним, матчи мундиаля состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. Столица Мордовии примет 4 матча группового этапа ЧМ.