Администрация Саранска ведет активную борьбу с неплательщиками

В Саранске активно ведется борьба с неплательщиками.

Сообщается, что в каждом из районов города отыщется пара десятков недобросовестных хозяев, которые предпочитают не платить за коммуналку. Так, в Октябрьском районе в 2017 году должникам было представлено свыше 2 000 исков на общую сумму более 86 миллионов рублей. В Пролетарском районе эта цифра приблизилась к 3 000. Здесь жители города задолжали свыше 70 миллионов рублей. В Ленинском районе оформлено 1622 иска на 74 миллиона рублей. Продолжается выселение из квартир и отключение от энергоресурсов.

В администрации Саранска сообщили, что, невзирая на жесткость принимаемых мер, к каждому случаю подходят индивидуально с учетом жизненной ситуации.

Источник: "Известия Мордовии".