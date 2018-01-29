В Мордовии рецидивист ограбил пенсионерку и хладнокровно задушил ее

В селе Каргашино Зубово-Полянского района Мордовии совершено страшное преступление. 24-летний местный житель, который ранее был судим, задушил 71-летнюю бабушку.

Как стало известно, рецидивист около восьми часов вечера с помощью ножа открыл входную дверь и вошел в дом к пенсионерке с целью ограбления. Угрожая пожилой женщине ножом, преступник забрал все ценное: 40 тысяч рублей и мобильный телефон. Несмотря на это, оставлять хозяйку в живых зэк не стал. Перед уходом он задушил бабушку, а потом вызвал такси и уехал в Саранск. На похищенные деньги убийца развлекался в сауне.

Задержать преступника удалось по "горячим следам". В отношении него возбуждены 2 уголовных дела.

Источник: 13.мвд.рф