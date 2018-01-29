Мордовские поисковики провели марш памяти

В Мордовии прошел марш памяти под названием "Дорога Героев". Мероприятие было приурочено к трем событиям: 75-летию Сталинградской битвы, 35-летию объединения "Поиск" и 30-летию первой поисковой экспедиции.

22 бойца сводного отряда выдвинулись в снежный десант из села Кочкурово в село Пырма и Тепловка, где приняли участие в акции "Дорога к обелиску". До Тепловки ребята продвигались пешком около 18 км, из которых 4 были преодолены на лыжах. Поисковики расчистили от снега территорию вокруг памятника, отдали дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Также они посетили памятник павшим воинам в селе Пырма и очистили его от снега и наледи.

В рамках марша памяти поисковики также посетили с экскурсией новый Центр культуры в Кочкуровском районе и Аллею Славы.

Источник: "Известия Мордовии".