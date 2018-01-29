Житель Мордовии за хранение пороха может сесть в тюрьму на 5 лет

Жителя села Апраксия Чамзинского района задержали за хранение пороха. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 51-летнего мужчину остановили на одной из сельских улиц. В кармане его куртки стражи порядка нашли бумажную упаковку с сыпучим веществом темного цвета. Экспертиза показала, что это дымный порох весом 269 грамм.

Мужчина рассказал, что порох ранее принадлежал его покойному отцу, который был заядлым охотником. После смерти родственника задержанный не стал выбрасывать порох, а хранил его дома.

Задержанному грозит до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф