Петр Тултаев: к 1 марта в Озерном откроют детский сад

Мэр Саранска Петр Тултаев сообщил, что к 1 марта в поселке Озерный завершится реконструкция детского сада.

Уже после ремонтных работ в помещении детского сада появятся три уютные группы взамен двух. Они будут отвечать абсолютно всем требованиям безопасности. Для "переделки" используются современные строительные материалы, декор комнат проходит с учетом пожеланий детей.

Местные жители, в особенности молодые родители с нетерпением ждут новоселья и очень рады, что и в сельской местности их детям предоставляются все условия для развития.

Источник: "Известия Мордовии".