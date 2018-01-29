Профессиональная тестораскатка Fimar – надежность, качество, эффективность

Тестораскатка Fimar: выбор профессионалов

Блюда из теста готовят во всех кафе и ресторанах, они являются неотъемлемой частью европейской, азиатской, латиноамериканской кухни. Мастера раскатывают тесто в блины толщиной всего 1-2 мм, но при этом затрачиваются неимоверные усилия. При этом стабильный результат обеспечивается далеко не всегда. В результате качество готового блюда меняется, что негативно сказывается на репутации заведения. Исправить ситуацию поможет тестораскатка Fimar – надежная и эффективная техника. С ее помощью можно готовить тесто оптимальной толщины, раскатывая его с точностью до миллиметра.

Конструктивные особенности

Итальянская компания Fimar производит профессиональную кухонную технику более 40 лет. Ее инженеры нашли немало оригинальных решений для улучшения качества выпускаемого оборудования. В машинах устанавливаются тяжелые ролики из нержавейки – практичного материала с безграничным ресурсом, который отличается высокой степенью гигиеничности. Все другие детали изготавливаются из хромированной стали, благодаря этому увеличивается срок их эксплуатации.

Среди других особенностей – оригинальная форма шестерен и передаточных механизмов, великолепная эргономика рукояток и систем подачи теста. Нужна тестораскатка электрическая или ручная? В ассортименте Fimar есть модели с любыми приводами. Это позволяет подобрать технику для кухни небольшого кафе или крупного ресторана. Электродвигатели, установленные на этом оборудовании, работают с низким уровнем шума и вибрации. Панель управления на таких моделях информативная, разобраться в ее особенностях может специалист с невысокой квалификации.

Где используется тестораскатка

Раскатывать тесто на кухне приходится регулярно, независимо от специализации заведения. В тестораскатках можно регулировать зазор между валами в широком диапазоне, благодаря этому машины используются в процессе приготовления следующих блюд:

пироги и пицца;

домашняя лапша;

равиоли и пельмени;

паста и кондитерские изделия.

Многие модели в стандартной комплектации имеют дополнительные насадки, которые позволяют резать тесто на полосы разной ширины.

Приобрести профессиональную тестораскатку можно не только для предприятий общественного питания, но и для частного использования. Эта техника позволит ускорить процесс приготовления домашней лапши и пиццы. Модели с ручным приводом доступны по цене для всех поклонников кулинарии.