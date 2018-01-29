Мобильный безлимитный интернет МТС: описание

На сегодняшний день мобильные интернет технологии являются весьма удобным инструментом для поиска информации в сети. Самые популярные технологии для поиска информации: GPRS, EDGE, 3G, 4G. Подключить мобильный интернет МТС можно на сайте оператора сети. Отключить интернет на мтс возможно по ссылке: https://protarify.ru/mts/kak-otklyuchit-internet-na-mts.html. Такой доступ предлагается на всей территории оператора. Есть возможность получить скоростной трафик в любой точке, где есть мобильная связь.

Интернет МТС делиться на три условных группы:

Полноценный тариф;

Одиночные пакеты собственного трафика;

Специальные предложения и дополнительные услуги;

3G трафик является самым качественным и дорогостоящим. 2G подойдет для обычного серфинга по сайтам и отправки почты. В полноценный тариф входят:

Бесплатные разговоры в сети оператора;

Смс;

Безлимитный мобильный интернет;

Одиночные пакеты собственного трафика содержат только безлимитный трафик пользовательской сети. Дополнительные услуги могут подключаться в любое время. Цена на них устанавливается индивидуально каждому абоненту. Это может быть бесплатный переход на другой, более выгодный тариф или повышение существующих лимитов на данный тариф.

Качество сетевой связи оператора

Качество связи сети покрытия мобильного интернета оператора МТС все время модернизируется. По сравнению с другими операторами этот идет на равных, а то и более того. При безлимитном мобильном трафике сбои бывают редко. Все зависит от покрытия сети, если сигнал сети оптимальный, то и соединение будет лучше.

Пакеты безлимитного мобильного интернета

Практически все операторы мобильной связи предлагают безлимитный интернет с явными ограничениями, после определенного срока действия. У данного оператора есть выгодный тариф, который называется: «МТС Коннект-4». Он включает в себя полностью безлимитный трафик. Есть вариации данного тарифа. При подключении к нему дается 100 Гб трафика в первый же день использования. Данный тариф становится действительным при выборе опции «100 гб день». Другой вариант содержит в себе 60 Гб безлимитного интернета в первые две недели, в зависимости от выбранного пакета. Платное подключение будет или нет, все зависит от существующего пакета услуг оператора МТС. В тариф МТС «Коннект – 4» прилагается модем. Для менее глобальных целей можно приобрести более дешевые пакеты мобильного интернета. Для таких целей предусмотрено от 1 Гб до 20 Гб.

Самым популярным тарифом для мобильных телефонов оператора МТС является тариф «Ultra». Данный тариф включает в себя всё самое необходимое:

Безлимитные звонки в сети оператора МТС;

5000 тыс. минут на другие сети;

5000 тыс. смс на других операторов;

Безлимитный мобильный интернет – 20 Гб.

Данная услуга действительна на всей территории России. После использования 20 – ти Гб, за каждый последующий гигабайт стоимость – 150 рублей. Рядовому пользователю вполне достаточно и 20 Гб. в месяц. Даже при интенсивном трафике такого объема должно хватить. Чтобы заказать доступ во всемирную паутину отдельно, следует воспользоваться дополнительными услугами. Все услуги предоставляются исключительно по предоплате и действуют на указанный период времени.

Источник информации: https://protarify.ru