В Саранске определились победители турнира по лыжным гонкам на призы Ивана Баранова

В Саранске прошли традиционные республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного работника физкультуры России Ивана Баранова. Для участия в соревнованиях в столицу РМ прибыли спортсмены из районов республики, Москвы и соседних регионов.

Всего было разыграно 8 комплектов медалей. Победителями соревнований стали: Юрий Баранов, Москва (ветераны 50 лет и старше), Алена Кривова, Саранск (девушки 2000-2001 г.р.), Анна Панюшкина, Инсарский район (девушки 2002 г.р. и моложе), Александра Трифонова, Саранск (женщины), Александр Сухоткин, Ичалковский район (мужчины 40-49 лет), Игорь Федотов, Чамзинский район (мужчины, юниоры 1999 г.р. и старше), Никита Горшенев, Саранск (юноши 2000-2001 г.р.), Егор Митрошин, Инсарский район (юноши 2002 г.р. и младше).

Источник: mordovia-sport.ru