ГЖК "Тавла" будет полностью введен в эксплуатацию к 1 марта

Состоялось рабочее выездное совещание на гостинично-жилом комплексе "Тавла". Его возглавил глава Мордовии Владимир Волков, также в мероприятии приняли участие председатель правительства региона Владимир Сушков, его заместители, курирующие подготовку к ЧМ-2018, руководители подрядных строительных организаций.

Глава республики подчеркнул: среди объектов подготовки к мундиалю "Тавла" занимает особое место, поэтому очень важно максимально ответственно подойти к его вводу в эксплуатацию. В настоящее время завершен первый этап сдачи комплекса, а к 1 марта и оставшаяся часть будет введена в строй.

В ходе совещания обсуждались вопросы окончания строительства. В частности, были проработаны такие аспекты, как комплектация гостиничных номеров мебелью, благоустройство прилегающей территории, строительство парковок.

Источник: "Известия Мордовии".