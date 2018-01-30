"Минирование" Сбербанка в Саранске оказалось ложным

Накануне, 29 января, в полицию Саранска поступила информация, что в одном из отделений Сбербанка, которое расположено на улице Пролетарской, заложена бомба. Тревожное сообщение передал мужчина в серой куртке и серой шапке с черным пакетом в руках. Он пришел в отделение банка и прямо заявил одной из сотрудниц, что заминировал помещение. После этого "террорист" скрылся.

На место происшествия выехали правоохранители и кинологи с собаками. Вокруг здания было выставлено оцепление. В итоге никаких подозрительных предметов в отделении Сбербанка найдено не было. После этого банк заработал в штатном режиме.

Источник: "Известия Мордовии".