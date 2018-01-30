Экс-глава мордовской почты Иван Героев вышел на свободу досрочно

Бывшего руководителя мордовской почты Ивана Героева выпустили из колонии в Нижегородской области по УДО.

Сообщается, что осужденный за растрату имущества, жульничество, присвоение и злоупотребление служебными полномочиями, Героев вернулся домой в конце декабря 2017 года.

Напомним, в ноябре 2016-го Ленинский суд Саранска приговорил Героева к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Почти полтора года, пока длились следствие и судебное разбирательство, экс-почтовик находился под стражей и под домашним арестом. Непосредственно в нижегородской колонии он провел всего около года и вышел на свободу за примерное поведение.

Согласно сведениям Управления Федеральной службы судебных приставов по Мордовии, осужденный Иван Героев выплатил назначенный судом в качестве наказания штраф в размере полумиллиона рублей. А вот причиненный правонарушениями ущерб в 11 млн рублей экс-руководитель почты до сих пор не возместил.

Источник: "Известия Мордовии".