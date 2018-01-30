Пьяный вандал разгромил остановку в Саранске и не смог отвертеться

В Саранске задержали пьяного хулигана, который разгромил остановочный комплекс. В пресс-службе Росгвардии по РМ сообщили, что вандал был задержан на месте преступления. Неподалеку была обнаружена монтировка, при помощи которой он громил объект инфраструктуры.

Сперва задержанный отрицал свою причастность к порче имущества. Однако все его действия оказались записаны на камеру видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как задержанный разбивает рекламный щит и бросает монтировку. После этого хулигану уже некуда было деваться.

Дальнейшее разбирательство проводят саранские полицейские.