Мордовские биатлонисты привезли 12 медалей с первенства ПФО

В Уфе завершились чемпионат и первенство ПФО по биатлону. В заключительный день спортсмены определяли лучших в гонках с массового старта.

Биатлонисты из Мордовии завоевали 3 медали. На дистанции 12,5 км среди юниоров победу праздновал Николай Димитриев. На аналогичной дистанции среди женщин второе место завоевала Ирина Кручинкина. Еще одно серебро на счету Анастасии Халиуллиной (10 км, юниорки).

Отметим, что всего спортсмены из региона-13 завоевали на турнире в Уфе 12 медалей. В спринте представители Мордовии выиграли 4 награды (3 серебра и 1 золото), еще 5 – в гонке преследования (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы).

Источник: mordovia-sport.ru