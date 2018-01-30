Логистический почтовый центр в Казани заработал на оптике Ростелекома

«Ростелеком» подключил к интернету Логистический почтовый центр (ЛПЦ) в Казани. Специально для этого объекта «Почты России» было построено более 20 км ВОЛС с использованием собственной инфраструктуры от ближайшего узла связи в Приволжском районе Казани, расположенного вблизи коттеджного поселка «Примавера».

Торжественная церемония запуска ЛПЦ состоялась 30 января. В ней приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Почты России Николай Подгузов, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«Установленное в ЛПЦ оборудование является конвергенцией промышленности и технологий «интернета вещей». Благодаря тому, что практически каждый узел обработки почтовых отправлений автоматизирован и подключен к сети, удалось достичь очень высокой производительности. Для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа в интернет в Логистическом центре мы использовали оптическую линию емкостью 10 Гбит/с с дополнительным резервным каналом. Несомненно, за индустриальным «интернетом вещей» – будущее страны. «Ростелеком» в Татарстане уже занимается внедрением аналогичных технологий и во многие другие промышленные предприятия региона», – отметил вице-президент – директор МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура.

По его словам, построенный канал связи также задействован для обеспечения потребностей других клиентов «Ростелекома», расположенных на территории международного аэропорта «Казань». Кроме того, в 2019 году он будет использоваться для организации и проведения международного чемпионата World Skills.

Отметим, что ЛПЦ обслуживает почти 12 миллионов жителей России. Оборудование позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов. Детальная сортировка в центре осуществляется для 3500 почтовых отделений. В зону обслуживания сортировочного центра вошли Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, а также Самарская и Ульяновская области.

Логистический центр расположен на территории международного аэропорта «Казань». Данная локация позволяет осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолетов напрямую в логистический центр, что значительно сокращает время на их транспортировку. Участники церемонии открытия лично увидели процесс выгрузки почтовых отправлений из самолета Почты России Ту-204С, прилетевшего в этот день в аэропорт Казани из г. Ханчжоу Китая (провинция Чжэцзян), напрямую в новый логистический почтовый центр.