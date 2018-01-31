Михаель Ханэке снимет антиутопию

Михаель Ханэке, известный австрийский режиссер, обладатель престижных кинопремий, в скором времени приступит к съемкам сериала.

Режиссер заявил, что решил попробовать себя в новой сфере киноискусства, исходя из желания снять более длительную, чем обычно историю. Видимо, мастеру стало немного тесновато в привычных для него рамках.

Новое творение австрийского кинорежиссера представляет собой сериал-антиутопию. Главными действующим лицами десятисерийной кинокартины станут молодые люди, которые в силу определенных исторических обстоятельств перенесутся в недалекое будущее. Путешественники во времени увидят свою родную страну в новом, абсолютно незнакомом и непонятном им самим обличии. Некогда знакомые земли сильно удивят молодых людей, причем не только с позитивной стороны. Гостям будущего предстоит узнать, по какой именно причине их страна изменила свой лик до неузнаваемости и почему они чувствуют себя чужими на некогда родной территории.

Организацией съемочного процесса занимается компания FremantleMedia’s UFA Fiction, благодаря которой в своё время увидел свет триллер политической направленности под названием «Германия 83». Глава UFA Нико Хофманн утверждает, что новая работа известного режиссера станет реалистичным отображением современной эпохи цифровых технологий.

В данный момент информация о дате презентации сериала, а также какие-либо ведомости об участниках съемочного процесса отсутствуют.

Наиболее известными работами Михаеля Ханэке являются «Любовь» и «Белая лента». В настоящее время есть возможность посмотреть данные фильмы бесплатно онлайн.

Стоит отметить, что опыт Ханэке является достаточно уникальным, поскольку режиссеры, на счету которых есть «Оскар» за полнометражный художественный фильм, крайне редко снимают сериалы.