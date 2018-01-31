Злоумышленником, сообщившим о ложном минировании банка в Саранске, оказался психбольной

Стала известна личность злоумышленника, который сообщил о минировании здания Сбербанка в Саранске. Напомним, инцидент произошел 29 января. Мужчина зашел в банк и сказал менеджеру, что в помещении заложена бомба.

На место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб города, однако информация о минировании оказалась ложной. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что посетителем оказался 48-летний инвалид II группы по психическому заболеванию. Его задержали по месту жительства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Источник: 13.мвд.рф