Жителя Мордовии до полусмерти избили во время пьянки с малознакомыми собутыльниками

Житель Чамзинского района Мордовии подозревается в жестоком избиении. Жертвой 55-летнего злоумышленника стал 49-летний житель поселка Комсомольский.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пострадавший был доставлен в больницу из своей квартиры с многочисленными переломами. Установлено, что жертва распивала алкоголь в компании малознакомых граждан. В процессе застолья между двумя мужчинами возникла ссора. В итоге более опытный мужчина стал избивать своего оппонента.

После этого жертву довели до его дома, где бросили без помощи. К счастью, пострадавший смог самостоятельно вызвать врачей.

Нападавший был задержан в течение суток и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Источник: 13.мвд.рф