В Саранске задержаны два нетрезвых гражданина, которым захотелось покататься "подшофе"

В Саранске росгвардейцы помогли задержать двух пьяных мужчин, которые в таком виде решили покататься на машине. В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники Росгвардии проверяли информацию о срабатывании "тревожной кнопки" в одном из развлекательных заведений города. В этот момент прямо на их глазах парочка пьяных мужчин пошла к припаркованной машине, села в нее и поехала в неизвестном направлении.

Стражи порядка немедленно выдвинулись на поиски авто. Иномарка была найдена и совместно с прибывшим патрулем ГИБДД блокирована. За рулем оказался 57-летний приезжий из района республики. Разумеется, он находился в нетрезвом состоянии.