Жителю Саранска грозит тюремный срок за кражу денег

В полицию Саранска обратился собственник потерянной кредитной карты, с которой пропали чуть более 7 000 рублей. Обнаружилось, что данную сумму сняли в одном из банкоматов города.

Сообщается, что лицо владельца чужих денег запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в терминале. Вором оказался безработный 24-летний молодой человек. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в правонарушении.

Он сообщил стражам порядка, что сумку с банковской картой он отыскал ночью на одной из улиц Пролетарского района. Увидев внутри банковскую карту с пин-кодом, он обналичил ее в ближайшем банкомате, уже после чего выкинул.

Представители республиканского МВД сообщили, что в отношении арестованного возбуждено уголовное дело. Ему грозит вплоть до двух лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф