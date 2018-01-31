В Мордовии начинает работать поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Ежегодно без вести пропадают сотни людей. Только лишь за первый месяц 2018 года в отряд "Лиза Алерт" поступили 4 заявки из Мордовии. Для того, чтобы все пропавшие были обнаружены, необходимы не только лишь усилия служб, однако и помощь неравнодушных людей.

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" начинает работу в нашей республике и приглашает абсолютно всех желающих на встречу с настоящими и будущими добровольцами. На мероприятии вы узнаете об истории появления отряда, о ключевых поисковых специальностях, методиках и т.д.

Для того, чтобы стать добровольцем, не нужны ни особые навыки, ни особое спецоборудование. Нужно одно - желание помочь! Встреча пройдет 3 февраля в 12:00 по адресу: ул. Косарева, 40 (ГУ МЧС России по РМ).

Источник: "Известия Мордовии".