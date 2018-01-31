В Саранске иномарка вылетела в кювет

В Саранске автоледи на иномарке вылетела в кювет.

Информация о ДТП была опубликована в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Утром 31 января на улице Полежаева пешеход стал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. Девушка, управлявшая автомобилем марки «Киа», чтобы не сбить правонарушителя, совершила резкий поворот, вследствие чего машина вылетела в кювет.

Автоледи была доставлена в больницу. О том, в каком на данный момент состоянии находится девушка, пока что нет никакой информации.

Пешеход не пострадал.

Источник: https://vk.com/saransk_photo