Михаил Осеевский: «Вклад цифровой экономики в ВВП России может составить 9%»  

30 января в Казани состоялось расширенное заседание коллегии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, посвященное итогам работы отрасли в 2017 году. В мероприятии приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития сферы информационных технологий как в масштабах России, так и в Татарстане, обеспечения информационной безопасности и подготовки квалифицированных кадров для информационной отрасли. Ключевой темой Коллегии стало внедрение цифровой экономики.

По словам министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, 2017 год стал переломным в развитии цифровой экономики. «Президент РФ Владимир Путин закрепил за цифровой экономикой приоритетное значение в экономическом развитии страны. Она станет реальным инструментом для достижения роста внутреннего валового продукта», - подчеркнул министр.

«Развитие цифровой экономики связано, в первую очередь, с внедрением современных технологий сбора, хранения и обработки данных в ключевых отраслях российской экономики, оказывающих влияние на валовый внутренний продукт, – нефтегазодобыча, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство. И от того, насколько быстро и масштабно эти технологии там появятся, зависят наши экономические результаты», - отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. По его словам, вклад цифровой экономики в ВВП страны в настоящее время находится на уровне нескольких процентов, но этот уровень будет увеличен до 8-9%.

«Ростелеком» уже начал работу с рядом крупнейших предприятий Татарстана, переходя от теоретических аспектов программы цифровой экономики к реальным действиям. «Татарстан является признанным лидером по цифровизации сервисов государственных и муниципальных услуг и их доступности для населения. Я уверен, что через несколько лет этот регион также займет лидирующие позиции и в цифровизации экономики и усилит свое положение как в России, так и на глобальных рынках», - подчеркнул Михаил Осеевский.

Согласно статистике, приведенной на заседании Коллегии, 5 лет назад интернетом в России пользовалось 46% населения, сегодня этот показатель составляет 75%, а в Татарстане, по данным пользования электронными услугами, можно говорить о 86% жителей – пользователей интернета.

Подводя итоги расширенного заседания Коллегии, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов отметил: «Цифровая экономика пронизывает все сферы нашей жизни. Но для достижения успеха необходима заинтересованность всех предприятий и органов государственной власти. Сегодняшнее обсуждение ориентировано на решение этой задачи и объединение всех структур».