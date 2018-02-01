Житель Мордовии попался на перевозке крупной партии маковой соломы

В Мордовии полицейским удалось перехватить крупную партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 26 января около одного из домов по улице Первомайской в Кадошкино оперативники остановили автомобиль. За рулем находился житель поселка Пушкино, кроме того, в салоне ехали два пассажира. У одного из них при себе оказался объемистый пакет с наркотиком.

Пакет был направлен на экспертизу. Она показала, что мужчина перевозил маковую солому весом 210 грамм. По словам гражданина, у которого нашли запрещенное вещество, дикорастущий мак он нарвал на заброшенном поле летом прошлого года для личного потребления.

Перевозчику грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф