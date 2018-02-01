Подробности смертельного ДТП под Саранском: жертвой стал старшина полиции Александр Тихонов

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло под Саранском в ночь на 31 января. Напомним, недалеко от поселка Зыково погиб водитель-полицейский рузаевского ППС. Жертвой оказался старшина полиции Александр Тихонов, ему было 37 лет.

Тихонов со своей семьей жил в Саранске. Каждое утро он ездил на работу в Рузаевку, а вечером возвращался обратно. В роковую ночь он завершил смену около двух часов и отправился домой на своей "Ладе Калине". На самом подъезде к Саранску старшина не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. К несчастью, машина влетела прямо в деревья.

Шансов выжить у полицейского, судя по виду машины, не было. Автомобиль очень сильно поврежден и буквально искорежен. "Калину" обнаружили лишь около 8 часов утра проезжавшие мимо водители.

Знакомые погибшего рассказали, что у Александра и его жены двое детей – 9 и 2 лет. Недавно семья купила квартиру и, очевидно, планировала светлое будущее.

Источник: "Известия Мордовии".