В Мордовии "двенадцатая" наехала на двигатель, отлетевший в результате ДТП от "Шевроле"

Накануне, 31 января, в Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в 6:50 утра на автодороге подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 "Урал" водитель "Шевроле-Кобальт" столкнулся с автомобилем "ШАКМАН". В результате столкновения из моторного отсека "Шевроле" отлетел двигатель, на который наехал ВАЗ-21112.

В аварии пострадал пассажир "двенадцатой". Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели его и рекомендовали лечение по месту жительства.

Водители трезвы. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено административное расследование, проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13