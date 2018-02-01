Состоялась встреча главы Мордовии В. Волкова с представителями Банка России

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским и начальником Волго-Вятского ГУ Банка России Ларисой Павловой. В ходе встречи руководителю региона-13 был представлен новый руководитель Национального банка по РМ - Алексей Колосков, сообщает пресс-служба главы РМ.

Представители Центробанка отметили высокие показатели социально-экономического развития республики, привели в пример Мордовию как регион с наименьшим в России индексом инфляции. Глава Мордовии услышал слова благодарности за эффективное взаимодействие с Банком России. В свою очередь, Лариса Павлова подчеркнула эффективность работы действующей в республике рабочей группы отделения, где на постоянной основе налажено взаимодействие с представителями профильных министерств региона-13.

Источник: e-mordovia.ru