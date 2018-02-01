Пьяный житель Мордовии угнал машину у отчима и отправился к подругам

Житель села Глушково Ковылкинского района задержан за угон машины. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия, 23-летний парень украл автомобиль у своего отчима.

Мужчина оставил машину около своего дома, расположенного в селе Курнино. Вскоре в гости к родственникам пришел подозреваемый. Через некоторое время он просто взял чужие ключи и уехал на чужом авто в село Токмово к подругам.

Угонщик был остановлен сотрудниками дорожной полиции. Оказалось, что он не только угнал чужую машину, но также управлял ею в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: 13.мвд.рф