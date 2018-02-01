В Мордовии оправдали мужчину, который оставил двух девочек умирать в горящем доме

Достаточно неожиданный вердикт вынес суд по делу о гибели двух детей на пожаре в Рузаевском районе. Напомним, девочки, 3 и 4 лет, находились под присмотром сожителя своей бабушки, Игоря Наумова, который и был главным обвиняемым.

По сути, взрослый мужчина оставил малышек в горящем доме и не предпринял никаких мер для их спасения. К удивлению многих, суд не нашел в его действиях преступных намерений. В итоге, мужчина был оправдан.

Напомним, трагедия в Красном Сельце произошла в январе минувшего года. Две девочки лет остались дома с сожителем бабушки Игорем Наумовым. Тот перебрал с алкоголем и уснул. Девочки, оставшись без присмотра, взяли спички и подожгли дом. Наумов проснулся и смог спастись, однако с похмелья даже не вспомнил о детях, которые погибли в огне.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru