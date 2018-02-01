Икона святой Матроны продолжает путешествие по Саранску

В Мордовии не уменьшается поток желающих присоединиться к крестному ходу с иконой святой блаженной старицы Матроны Московской. Так, 30 января образ с частицей мощей святой Матронушки побывал в социальном приюте для детей и подростков "Надежда" в Саранске. Детей и воспитателей окропили святой водой перед иконой, после чего все смогли приложиться к святыне.

31 января икона была принесена в саранский СИЗО и в Республиканский клинический перинатальный центр. Сегодня, 1 февраля, поклониться святыне смогут пенсионеры из саранского пансионата ветеранов войны и труда, после чего образ будет доставлен в рузаевский СИЗО.

2 февраля икона вернется в Иоанно-Богословский собор Саранска, где пробудет до 18 февраля.

Источник: "Известия Мордовии".