Житель Мордовии украл деньги и банковские карты из женской сумки в больнице

Жительница Сурского района Ульяновской области обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее из сумки украли деньги. Преступление было совершено в больнице. По словам пострадавшей, она оставила вещь в раздевалке приемного покоя районной больницы, а вернувшись, заметила пропажу.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, оперативники опросили персонал и нашли свидетельницу. Она рассказала, что из раздевалки выходил незнакомец, как раз когда пострадавшая была в палате у родственника.

Вором оказался 18-летний житель Рузаевского района. Он зашел в больницу, чтобы якобы навестить родственника, однако завернул в раздевалку, где похитил из женской сумки 3 тысячи рублей и две банковские карты.

Источник: 13.мвд.рф