Сотрудники Россельхознадзора пресекли нелегальную реализацию поросят в Мордовии

Нелегальную реализацию поросят пресекли работники Россельхознадзора по РМ и ПО.

Сообщается, что торговца из Чувашии задержали на 83-м километре трассы Саранск-Ульяновск. Мужчина пытался реализовать десять животных без ветеринарных сопроводительных документов. Соответственно, определить эпизоотическое состояние территории происхождения и вывоза поросят было невозможно, а это создает угрозу заноса и распространения карантинных и особо опасных заболеваний животных.

Напомним, не так давно в Чувашии была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Пришлось продавцу вместе с поросятами и административным протоколом отправляться восвояси.

Источник: "Известия Мордовии".