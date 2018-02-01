НБКИ: средний потребительский кредит в Мордовии равен 114 000 рублей

Согласно сведениям Национального бюро кредитных историй, в 2017 году средний размер потребительского кредита в Мордовии достиг суммы 141 000 рублей, что почти на 13% больше аналогичного показателя 2016 года.

Наиболее высокое значение потребительского кредита в прошлом году было зарегистрировано в Москве (433 000 рублей), Московской области (почти 293 000 рублей), Ямало-Ненецком АО (240 500 рублей) и Санкт-Петербурге (чуть более 221 000 рублей).

В свою очередь, наиболее низкое значение среднего размера потребительского кредита установлено в Ненецком АО (54 400 рублей), Республике Ингушетия (56 400 рублей), Костромской области (65 000 рублей) и Республике Марий Эл (почти 69 000 рублей).

Источник: "Известия Мордовии".