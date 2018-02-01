В Саранске началась аккредитация таксистов для работы во время ЧМ-2018

С 1 февраля в российских городах, где состоятся матчи ЧМ-2018, начинается аккредитация таксистов.

Сообщается, что для работы во время мундиаля будут допущены автомобили не старше 4 лет, у которых имеются желтые номерные знаки и опознавательный фонарь. Обязательное условие - наличие детских кресел и возможность безналичной оплаты в авто.

К участию в аккредитации не допускаются шоферы и компании, имеющие непогашенные штрафы за нарушения ПДД. Кроме того, пассажир должен иметь возможность в онлайн-режиме отслеживать текущее местоположение такси, а также данные о тарифах и водителе.

Источник: "Известия Мордовии".