В Саранске столкнулись две иномарки

В Саранске произошло столкновение двух иномарок.

Сообщение о ДТП было размещено в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Утром 1 февраля на улице Волгоградской врезались друг в друга два легковых автомобиля иностранного производства. Согласно информации, предоставленной очевидцами происшествия, иномарки столкнулись из-за того, что один из автомобилистов не уступил дорогу.

Никто из участников ДТП не получил каких-либо телесных повреждений.

Движение автотранспорта на месте аварии не затруднено.

Источник: https://vk.com/saransk_photo