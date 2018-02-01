Жители 122 сел и деревень Мордовии пользуются бесплатным доступом в интернет

«Ростелеком» в 2017 году обеспечил бесплатным интернетом 42 населенных пункта в Мордовии в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Всего по проекту построено 122 точки в 17 муниципальных районах республики, проложено более 500 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В настоящее время ведутся работы по строительству оптики до 5 точек доступа в деревнях и селах Рузаевского района.

«За четыре года реализации проекта более 60 тысяч сельских жителей в республике получили доступ к бесплатному интернету, – отметил заместитель директора филиала в РМ ПАО «Ростелеком» – технический директор Алексей Русскин. – Кроме того, строительство оптической инфраструктуры до малых населенных пунктов по программе УЦН дает возможность сельчанам подключить не только комплекс современных телеком-услуг, но и обеспечить социальные и коммерческие объекты доступом к высокоскоростному интернету».

В каждом из 122 населенных пунктов «Ростелеком» установил опору и смонтировал точку Wi-Fi-доступа с покрытием в радиусе до 100 метров на открытой местности и со скоростью не менее 10 Мбит/с. С августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа можно бесплатно.

Напомним, что контракт, подписанный в 2014 году между Федеральным агентством связи (Россвязь) и «Ростелекомом», предполагает организацию точек доступа в интернет в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. Всего «Ростелеком» организует точки доступа в интернет почти в 14 тыс. малых населенных пунктах России, из них 202 будут построены в Республике Мордовия.

Более подробную информацию об услуге можно узнать на сайте http://mordoviya.rt.ru/homeinternet/wifi в разделе «Wi-Fi в сельской местности». Техническая поддержка клиентов осуществляется по единому бесплатному номеру 8 800 301 00 35.