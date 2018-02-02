В Саранске "Мерседес" врезался в фуру: пассажира увезли в реанимацию

В ночь на 2 февраля в Саранске произошло ДТП с участием внедорожника "Мерседес" и грузовика. Сообщение об инциденте появилось в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, инцидент случился в районе Юго-Запад в 1:20 ночи. Сообщается, что в результате аварии нет погибших, однако пассажир "Мерседеса" серьезно пострадал и был доставлен в реанимацию.

По фото с места происшествия видно, что внедорожник получил очень серьезные повреждения. Судя по всему, водитель "Мерседеса" просто не заметил припаркованную фуру. Очевидцы также сообщили, что автомобилист был пьян.