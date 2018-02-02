Крупная выставка "АгроТех-Мордовия" пройдет в Саранске в 21-й раз

21 и 22 февраля в Саранске пройдет 21-я межрегиональная специализированная выставка "АгроТех-Мордовия". В рамках мероприятия, которое состоится в Мордовэкспоцентре, можно будет увидеть образцы самой современной техники для проведения посевных и других работ в полевом сезоне 2018 года.

Разделы выставки будут представлены и такими темами, как растениеводство, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции. В выставке примут участие не только мордовские производители техники, но и гости из других регионов. Кроме того, будет организована дегустация продуктов питания, в том числе деликатесов.

В дни работы выставки запланировано проведение семинара-совещания по актуальным вопросам развития всех направлений сельскохозяйственной отрасли.

Источник: "Известия Мордовии".