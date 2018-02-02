Житель Саранска украл ВАЗ у своего друга

Безработный житель Саранска подозревается в угоне вазовской "копейки". Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 52-летний преступник и владелец ВАЗа, 44-летний житель села Подлесная Тавла, были друзьями до недавнего времени. Хозяин машины разрешал своему приятелю брать ВАЗ для использования в личных целях.

20 января вор, воспользовавшись дубликатом ключа, без разрешения угнал припаркованный во дворе автомобиль. Позже стражи порядка обнаружили ВАЗ в одном из гаражных кооперативов Саранска. А через некоторое время был задержан и угонщик, который пояснил, что машина нужна была ему для срочного дела, о котором он не стал сообщать хозяину.

Источник: 13.мвд.рф