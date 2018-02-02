Культовая стратегия Age of Empires вышла на бета-тест

Ремастеринг культовой стратегии конца 90-х Age of Empires: Definitive Edition выходит на стадию бета-тестирования, и согласно отзывам игроков, принявших участие в бета-тесте, игра обещает стать лучшей разработкой последнего десятилетия. Полная версия игры, как объявили в игровой студии Microsoft, выйдет 20 февраля.

Ремастеринг игровой стратегии в 4K должен был открыться еще в конце прошлого года, в октябре 2017, но запуск отложили из-за обнаруженных в процессе недоработок. К тому моменту нетерпеливые игроманы всего мира уже внесли немало денег в качестве предзаказа за игру, поэтому Microsoft пришлось возвращать деньги покупателям, так как к моменту откладывания запуска компания еще не знала дату возобновления работы над игрой.

Напомним, легендарная стратегия вышла в октябре 1997, поэтому и анонсированный ранее перевыпуск должен был быть приурочен к 20-летнему юбилею игры.

Впрочем, несмотря на торможение выхода, игре уже прочат славу «игры года» и уже совсем скоро игровую валюту к ней можно будет купить на https://money-circle.ru/