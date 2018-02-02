На сессии Совета депутатов Саранска спланировали бюджет на 2018 год

В Саранске состоялась 14-я сессия Совета депутатов. На ней подводились некоторые итоги ушедшего года, а также обсуждался городской бюджет на 2018 год.

Доходная часть саранской казны будет увеличена на более чем 22 млн рублей. Итоговый бюджет составит 5 млрд 351 млн 920 тыс. рублей. Расходная часть также повысится на 178 млн 922 тыс. и будет равняться 5 млрд 708 млн 229 тыс. рублей. Дефицит городского бюджета составит 356 млн 309 тыс. рублей.

Средства, в первую очередь, будут тратиться на решение социальных вопросов. Прежде всего, речь идет о завершении капитального ремонта детсада №114 в поселке Озерный, реконструкции школы №10 по ул. Солнечная, строительстве стадиона в средней школе №20, строительстве детского сада по ул. Т.Бибиной.

Источник: adm-saransk.ru