Саранские школьники выиграли международный экологический конкурс

Ученики 11-го класса саранской школы №1 стали победителем Международного экологического конкурса "Школа за экологию". Возглавляли команду учительница учителя немецкого языка Наталья Власкина и учитель экологии Наталья Рузаева.

Конкурс проходил в Германии. Школьники исследовали экологическую ситуацию, например, качество воды и воздуха, состояние почвы, потребление энергии, растительный и животный мир, отходы, здоровье/питание. Исходя из результатов, ребята предлагают конкретные идеи и проводят акции, направленные на улучшение экологической ситуации и привлечение к ней внимания широкой общественности.

Отметим, что соперниками саранских школьников были 223 команды из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Украины.

Источник: "Известия Мордовии".