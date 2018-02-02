Глава Минсельхоза России вручил министру сельского хозяйства Мордовии высшую награду

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров побывал на Всероссийском агрономическом совещании, которое состоялось 31 января в Москве. Мероприятие было посвящено итогам работы отрасли растениеводства в 2017 году. Одним из важнейших вопросов, который обсуждался в столице, стали подготовка и проведение в 2018 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ.

Отметим, что Владимир Сидоров вернулся из Москвы с наградой. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев вручил ему высшую ведомственную награду МСХ - золотую медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России".

Источник: "Известия Мордовии".