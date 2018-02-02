Житель Мордовии получил ненужный хлам, сделав покупку на "Авито"

Житель района Светотехстрой в Саранске обратился в местную полицию с жалобой на то, что стал жертвой обмана. По словам 42-летнего заявителя, он лишился 18 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина увидел на сайте "Авито" объявление о продаже галогенных ламп. Цена его устроила, поэтому пострадавший позвонил продавцу. Тот пояснил, что склад, где хранится товар, находится в Липецке, поэтому сперва покупатель должен перечислить полную предоплату, а уж затем лампы привезут в РМ.

Доверчивый гражданин сделал оптовый заказ. Через 4 дня он пришел получать посылку в одно из отделений связи. Дома он распаковал ее и увидел, что внутри не 55 галогенных ламп, а ненужные металлические изделия. Тогда гражданин попытался созвониться с мошенником, но трубку никто не поднял, а страничка с объявлением оказалась удалена.

Источник: 13.мвд.рф